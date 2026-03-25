search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 大學光(3218)次交易(26)日除息7.75元，參考價130.75元

鉅亨網新聞中心

大學光(3218-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.75元。

首日參考價為130.75元，相較今日收盤價138.50元，息值合計為7.75元，股息殖利率5.6%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/26 138.50 7.75 5.6% 0.0
2025/03/26 228.0 7.5 3.29% 0.0
2024/04/18 260.0 7.0 2.69% 0.0
2023/08/25 359.0 6.0 1.67% 0.6
2022/08/26 355.5 0.0 0.0% 0.5


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
大學光138.5-1.42%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty