盤後速報 - 大學光(3218)次交易(26)日除息7.75元，參考價130.75元
鉅亨網新聞中心
大學光(3218-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.75元。
首日參考價為130.75元，相較今日收盤價138.50元，息值合計為7.75元，股息殖利率5.6%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/26
|138.50
|7.75
|5.6%
|0.0
|2025/03/26
|228.0
|7.5
|3.29%
|0.0
|2024/04/18
|260.0
|7.0
|2.69%
|0.0
|2023/08/25
|359.0
|6.0
|1.67%
|0.6
|2022/08/26
|355.5
|0.0
|0.0%
|0.5
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 大學光(3218)下週(3月26日)除息7.75元，預估參考價132.25元
- 大學光2月營收3.54億元年增3.33% 1—2月達7.21億元
- 大學光:本公司受邀參加花旗環球證券之2025Q4線上法說會議
- 大學光:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇