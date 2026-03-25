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沛亨(6291-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(3月25日)收盤價372.00元計算，預估參考價為366.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率1.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
沛亨(6291-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為本公司所營事業如下: 研究, 開發, 生產, 製造, 銷售下列產品:。工業用電子產品, 通訊器材, 消費性電子產品及電腦用。類比積體電路(Analog ICs)及混成式(Hybrid)類比積體電路。近5日股價上漲4.96%，櫃買市場加權指數下跌2.58%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/01
|372.00
|6.0
|1.61%
|0.0
|2025/04/01
|100.5
|5.8
|5.77%
|0.0
|2024/06/17
|161.5
|8.0
|4.95%
|0.0
|2023/08/14
|178.0
|1.5
|0.84%
|0.0
|2008/09/10
|8.6999998
|0.0
|0.0%
|0.56
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