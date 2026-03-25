盤後速報 - 勤凱科技(4760)下週(4月1日)除息4.5元，預估參考價186.5元
鉅亨網新聞中心
勤凱科技(4760-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(3月25日)收盤價191.00元計算，預估參考價為186.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
勤凱科技(4760-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為先進封裝接著、散熱材料及陶瓷元件導電材料設計製造及銷售。近5日股價下跌7.51%，櫃買市場加權指數下跌2.58%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/01
|191.00
|4.5
|2.36%
|0.0
|2025/08/20
|147.5
|0.0
|0.0%
|0.5
|2025/06/13
|105.0
|3.7
|3.52%
|0.0
|2024/06/11
|143.5
|2.7
|1.88%
|0.0
|2023/06/14
|79.1
|2.1985
|2.78%
|0.0
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