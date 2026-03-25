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鉅亨速報

盤後速報 - 勤凱科技(4760)下週(4月1日)除息4.5元，預估參考價186.5元

鉅亨網新聞中心

勤凱科技(4760-TW)下週(4月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(3月25日)收盤價191.00元計算，預估參考價為186.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率2.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

勤凱科技(4760-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為先進封裝接著、散熱材料及陶瓷元件導電材料設計製造及銷售。近5日股價下跌7.51%，櫃買市場加權指數下跌2.58%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/01 191.00 4.5 2.36% 0.0
2025/08/20 147.5 0.0 0.0% 0.5
2025/06/13 105.0 3.7 3.52% 0.0
2024/06/11 143.5 2.7 1.88% 0.0
2023/06/14 79.1 2.1985 2.78% 0.0

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