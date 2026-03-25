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鉅亨速報

盤中速報 - 均豪(5443)大漲7.46%，報108元

鉅亨網新聞中心

均豪(5443-TW)25日11:10股價上漲7.5元，報108.0元，漲幅7.46%，成交6,694張。

均豪(5443-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。

近5日股價下跌0.5%，櫃買市場加權指數下跌2.58%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+398 張
  • 外資買賣超：+164 張
  • 投信買賣超：+133 張
  • 自營商買賣超：+101 張
  • 融資增減：-311 張
  • 融券增減：+43 張

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