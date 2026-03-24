盤中速報 - LayerZero大漲12.24%，報2.25美元
鉅亨網新聞中心
LayerZero(ZRO)在過去 24 小時內漲幅超過12.24%，最新價格2.25美元，總成交量達0.13億美元，總市值6.82億美元，目前市值排名第 37 名。
近 1 日最高價：2.25美元，近 1 日最低價：2美元，流通供給量：303,720,315。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.06%
- 近 1 月：+45.41%
- 近 3 月：+74.45%
- 近 6 月：+2.83%
- 今年以來：+72.68%
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