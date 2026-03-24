盤後速報 - 神基(3005)次交易(25)日除息6.79元，參考價120.21元
鉅亨網新聞中心
神基(3005-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.79元。
首日參考價為120.21元，相較今日收盤價127.00元，息值合計為6.79元，股息殖利率5.35%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/25
|127.00
|6.78906
|5.35%
|0.0
|2025/06/26
|120.5
|5.98598
|4.97%
|0.0
|2024/03/28
|149.5
|4.99409
|3.34%
|0.0
|2023/03/29
|55.6
|3.78363
|6.81%
|0.0
|2022/03/25
|56.6
|3.5898
|6.34%
|0.0
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