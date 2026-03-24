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鉅亨速報

盤後速報 - 神基(3005)次交易(25)日除息6.79元，參考價120.21元

鉅亨網新聞中心

神基(3005-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.79元。

首日參考價為120.21元，相較今日收盤價127.00元，息值合計為6.79元，股息殖利率5.35%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/25 127.00 6.78906 5.35% 0.0
2025/06/26 120.5 5.98598 4.97% 0.0
2024/03/28 149.5 4.99409 3.34% 0.0
2023/03/29 55.6 3.78363 6.81% 0.0
2022/03/25 56.6 3.5898 6.34% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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