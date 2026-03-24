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雙美(4728-TW)下週(3月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12.1元。
以今日(3月24日)收盤價391.00元計算，預估參考價為378.9元，息值合計為12.1元，股息殖利率3.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
雙美(4728-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業、醫療器材設備製造業、化粧品製造業。國際貿易業(兼營與前述業務相關之進出口貿易業務)。研究、開發、製造及銷售生醫材料級膠原蛋白及相關產品。近5日股價上漲0.64%，櫃買市場加權指數上漲3.53%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/31
|391.00
|12.1
|3.09%
|0.0
|2025/08/04
|420.0
|11.6
|2.76%
|0.0
|2024/07/17
|305.5
|11.0
|3.6%
|0.0
|2023/07/18
|237.0
|9.5
|4.01%
|0.0
|2022/07/13
|126.5
|4.4
|3.48%
|0.0
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