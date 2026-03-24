盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額10.70億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，24日12:04相關指數上漲2.01%，總成交額10.70億元，大盤占比0.22%。
該產業上漲家數1、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)24日12:04股價上漲1.4元，報56.1元，漲幅2.56%。
油電燃氣近5日下跌2.84%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.84%
|+0.6%
|近一月
|+7.59%
|-0.68%
|近三月
|+12.95%
|+18.49%
|近六月
|+34.86%
|+27.8%
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