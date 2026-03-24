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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額10.70億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現強勁，24日12:04相關指數上漲2.01%，總成交額10.70億元，大盤占比0.22%。

該產業上漲家數1、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)24日12:04股價上漲1.4元，報56.1元，漲幅2.56%。

油電燃氣近5日下跌2.84%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -2.84% +0.6%
近一月 +7.59% -0.68%
近三月 +12.95% +18.49%
近六月 +34.86% +27.8%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數32612.24-0.34%
台塑化55.1+0.73%

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