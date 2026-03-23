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鉅亨速報

盤中速報 - 柴犬幣大漲8.47%，報0.000006美元

鉅亨網新聞中心

柴犬幣(SHIB)在過去 24 小時內漲幅超過8.47%，最新價格0.000006美元，總成交量達0.11億美元，總市值36.00億美元，目前市值排名第 18 名。

近 1 日最高價：0.000006美元，近 1 日最低價：0.000006美元，流通供給量：589,243,742,014,104。

ShibaSwap 是一個去中心化交易所，可讓用戶直接和其他用戶交易柴犬幣，不需中介機構。此外，用戶可以存取以狗為主題特色的柴犬宇宙。ShibaSwap 提供三種原生代幣，分別是 SHIB、BONE 和 LEASH。BONE 的最佳理解方式是作為治理代幣，用來影響 SHIB 協議上與治理相關的決策，而 LEASH 原始的構想是作為彈性供應代幣，目標是透過調整供應量達成目標價格。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-7.75%
  • 近 1 月：-5.15%
  • 近 3 月：-19.80%
  • 近 6 月：-52.81%
  • 今年以來：-23.46%

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