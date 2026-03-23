盤中速報 - Dogwifhat大漲8.05%，報0.19美元
鉅亨網新聞中心
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過8.05%，最新價格0.19美元，總成交量達0.09億美元，總市值1.88億美元，目前市值排名第 69 名。
近 1 日最高價：0.19美元，近 1 日最低價：0.17美元，流通供給量：998,839,325。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.47%
- 近 1 月：-14.00%
- 近 3 月：-46.58%
- 近 6 月：-78.03%
- 今年以來：-42.86%
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