盤中速報 - 達世幣大漲8.65%，報34.7美元
鉅亨網新聞中心
達世幣(DASH)在過去 24 小時內漲幅超過8.65%，最新價格34.7美元，總成交量達0.11億美元，總市值4.34億美元，目前市值排名第 47 名。
近 1 日最高價：34.9美元，近 1 日最低價：31.1美元，流通供給量：12,615,330。
Dash在2014年以萊特幣LTC分支推出，以保護隱私為要旨且具有良好的匿名性。為確保安全，推出了工作量證明演算法「X11」由11種不同的演算法共同組成：Blake、Bmw、Groestl、Jh、Keccak、Skein、Luffa、Cubehash、Shavite、Simd、Echo。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.30%
- 近 1 月：+0.88%
- 近 3 月：-14.69%
- 近 6 月：+53.26%
- 今年以來：-25.65%
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