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鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.37元下修至0.3元，其中最高估值0.55元，最低估值-0.23元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.55(0.55)1.562.322.61
最低值-0.23(-0.23)0.581.011.56
平均值0.18(0.22)1.091.742.09
中位數0.3(0.37)1.121.892.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.60億43.15億48.74億50.43億
最低值36.29億40.20億44.33億48.08億
平均值36.94億41.83億46.01億49.25億
中位數36.85億41.86億45.45億49.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.48-3.54-1.13-5.59-1.10
營業收入17.67億20.84億25.00億27.59億32.47億

詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEXAS

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