鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為105.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.37元下修至0.3元，其中最高估值0.55元，最低估值-0.23元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.55(0.55)
|1.56
|2.32
|2.61
|最低值
|-0.23(-0.23)
|0.58
|1.01
|1.56
|平均值
|0.18(0.22)
|1.09
|1.74
|2.09
|中位數
|0.3(0.37)
|1.12
|1.89
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.60億
|43.15億
|48.74億
|50.43億
|最低值
|36.29億
|40.20億
|44.33億
|48.08億
|平均值
|36.94億
|41.83億
|46.01億
|49.25億
|中位數
|36.85億
|41.86億
|45.45億
|49.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|-5.59
|-1.10
|營業收入
|17.67億
|20.84億
|25.00億
|27.59億
|32.47億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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