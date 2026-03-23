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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.79%，報0.5788元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日17:30，紐元/美元下跌0.0046點跌幅達0.79%，暫報0.5788點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.34%
  • 近 1 週：+1.07%
  • 近 3 月：+0.73%
  • 近 6 月：-0.56%
  • 今年以來：+1.32%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.89，本日下跌1%
  • 英鎊/美元相關性0.82，本日下跌0.37%
  • 歐元/美元相關性0.82，本日下跌0.48%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日下跌1.11%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日下跌0.21%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.77，本日下跌0.91%

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紐元/美元0.5808-0.45%
澳元/美元0.6984-0.56%
英鎊/美元1.3352+0.09%
歐元/美元1.1559-0.10%
南非蘭特/美元0.0591+0.51%

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