盤後速報 - 全訊(5222)下週(3月30日)除息2.5元，預估參考價129.5元
鉅亨網新聞中心
全訊(5222-TW)下週(3月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(3月23日)收盤價132.00元計算，預估參考價為129.5元，息值合計為2.5元，股息殖利率1.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
全訊(5222-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發微波半導體元件、積體電路及其次系統。生產、製造、銷售微波半導體元件、積體電路及其次系統。近5日股價上漲1.5%，集中市場加權指數上漲0.43%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/03/30
|132.00
|2.5
|1.89%
|0.0
|2025/08/15
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2025/03/24
|136.5
|4.0
|2.93%
|0.0
|2024/08/21
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2024/03/27
|179.0
|4.0
|2.23%
|0.0
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