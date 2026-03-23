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鉅亨速報

盤後速報 - 全訊(5222)下週(3月30日)除息2.5元，預估參考價129.5元

鉅亨網新聞中心

全訊(5222-TW)下週(3月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(3月23日)收盤價132.00元計算，預估參考價為129.5元，息值合計為2.5元，股息殖利率1.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

全訊(5222-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發微波半導體元件、積體電路及其次系統。生產、製造、銷售微波半導體元件、積體電路及其次系統。近5日股價上漲1.5%，集中市場加權指數上漲0.43%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/03/30 132.00 2.5 1.89% 0.0
2025/08/15 0.0 0.0 0.0% 1.0
2025/03/24 136.5 4.0 2.93% 0.0
2024/08/21 0.0 0.0 0.0% 1.0
2024/03/27 179.0 4.0 2.23% 0.0

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