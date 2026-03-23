外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.79%，報33.04元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日14:10，美元/泰銖上漲0.26點漲幅達0.79%，暫報33.04點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+5.61%
- 近 1 週：+1.11%
- 近 3 月：+5.30%
- 近 6 月：+3.21%
- 今年以來：+4.13%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.15%
- 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日上漲0.59%
- 美元/南非蘭特相關性0.64，本日上漲1.12%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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