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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.79%，報33.04元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間23日14:10，美元/泰銖上漲0.26點漲幅達0.79%，暫報33.04點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+5.61%
  • 近 1 週：+1.11%
  • 近 3 月：+5.30%
  • 近 6 月：+3.21%
  • 今年以來：+4.13%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.15%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日上漲0.59%
  • 美元/南非蘭特相關性0.64，本日上漲1.12%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.64，本日上漲0.95%
  • 紐元/美元相關性-0.63，本日上漲0.7%
  • 歐元/美元相關性-0.61，本日上漲0.38%

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美元/泰銖32.910+0.40%
南非蘭特/美元0.0582-0.85%
澳元/美元0.6958-0.93%
紐元/美元0.5790-0.75%
歐元/美元1.1514-0.48%

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