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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報7783.54點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日09:57，費城半導體下跌79.76點（或1.01%），暫報7783.54點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.88%
  • 近 1 月：-3.79%
  • 近 3 月：+11.25%
  • 近 6 月：+26.17%
  • 今年以來：+11.01%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌5.21%；泰瑞達(TER-US)下跌3.15%；安可(AMKR-US)下跌2.36%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.24%；科磊(KLAC-US)下跌2%。

部分成分股表現相對穩健，安謀控股公司(ARM-US)上漲5.44%；科沃(QRVO-US)上漲1.34%；格羅方德(GFS-US)上漲0.97%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.93%；高通(QCOM-US)上漲0.91%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體7670.61-2.45%
連貫253.63-7.96%
泰瑞達290.83-3.83%
安可45.81-4.82%
Onto Innovation Inc.200.17-4.44%
科磊1498.67-0.85%
安謀控股公司132.35+1.95%
科沃78.16+0.54%
格羅方德43.08-0.65%
思佳訊半導體54.44+0.59%
高通129.9-1.05%

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