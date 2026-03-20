盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報7783.54點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間20日09:57，費城半導體下跌79.76點（或1.01%），暫報7783.54點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.88%
- 近 1 月：-3.79%
- 近 3 月：+11.25%
- 近 6 月：+26.17%
- 今年以來：+11.01%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌5.21%；泰瑞達(TER-US)下跌3.15%；安可(AMKR-US)下跌2.36%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.24%；科磊(KLAC-US)下跌2%。
部分成分股表現相對穩健，安謀控股公司(ARM-US)上漲5.44%；科沃(QRVO-US)上漲1.34%；格羅方德(GFS-US)上漲0.97%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.93%；高通(QCOM-US)上漲0.91%。
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