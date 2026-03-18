鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-18 16:03

集保結算所表示，隨數位金融服務深入國人理財日常，目前投資人新開立證券戶時，選擇申請數位存摺之比例已穩定超逾 9 成，帶動「集保 e 手掌握」App 用戶數快速成長，於近日正式突破 700 萬戶大關。

「集保e手掌握」App用戶數破700萬 數位服務持續創新。(圖：集保結算所提供)

「集保 e 手掌握」App 獨有之多元資產整合服務，讓投資人可即時查詢名下各證券商之證券庫存市值、交易明細，並同步掌握境內外基金資產。此外，透過開放金融服務連結 17 家金融機構之銀行存款資訊，讓投資人能跨平台、跨資產進行更精準的資產配置，真正落實普惠金融與數位賦能的服務理念。

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集保結算所表示，去年「集保 e 手掌握」App 更有創新性的突破，因應金融科技發展與政策推動推出三大新功能，新增 TISA 平台服務入口、便利投資人隨時查詢 TISA 級別基金資料、更領先推動開放銀行 3.0 交易性服務。