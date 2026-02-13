大到不能倒！中國公布21家系統重要性銀行名單

‌



系統重要性銀行是指銀行中規模較大、地位重要的少數銀行。其結構和業務複雜、與其他金融機構關聯性強，在金融體系中具有舉足輕重的地位，當局往往對其採取更嚴格監管措施，以保障其更加穩健持續發展，解決「大而不能倒」問題，防範化解金融風險，確保金融穩定和金融安全。