大到不能倒！中國公布21家系統重要性銀行名單
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國周五（13 日）公布 2025 年系統重要性銀行名單。中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局展開 2025 年度系統重要性銀行評估，認定 21 家國內系統重要性銀行，其中國有商業銀行 6 家、股份制商業銀行 10 家、城市商業銀行 5 家。
據《第一財經》報導，與此前名單相比，浙商銀行新入選系統重要性銀行，表明其系統重要性程度有所上升。
在此次公布的名單中，按系統重要性得分從低到高分為五組：
第一組 11 家，包括中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、廣發銀行、浙商銀行、上海銀行；
第二組 4 家，包括興業銀行 (601166-CN) 、中信銀行 (00998-HK) 、浦發銀行 (600000-CN) 、中國郵政儲蓄銀行；
第四組 4 家，包括中國工商銀行 (01398-HK) 、中國銀行 (601988-CN) 、中國建設銀行 (00939-HK) 、中國農業銀行 (01288-HK) ；
第五組暫無銀行進入。
系統重要性銀行是指銀行中規模較大、地位重要的少數銀行。其結構和業務複雜、與其他金融機構關聯性強，在金融體系中具有舉足輕重的地位，當局往往對其採取更嚴格監管措施，以保障其更加穩健持續發展，解決「大而不能倒」問題，防範化解金融風險，確保金融穩定和金融安全。
下一步，中國人民銀行、國家金融監督管理總局將按照《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》要求，發揮好宏觀審慎管理與微觀審慎監管合力，持續夯實系統重要性銀行附加監管，促進系統重要性銀行安全穩健經營和健康發展，更好服務實體經濟高品質發展。
