公股銀搶進「投美」2500億商機 版圖 土銀插旗北美休士頓代表人辦事處今開業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-13 15:28

為因應台商企業持續擴大對美國市場之投資布局，並深化對北美地區客戶的金融支持與服務能量，土地銀行持續拓展海外據點，於美國南部德州休士頓設立代表人辦事處，今（13）日正式開業，為土地銀行北美業務發展再添重要里程碑。土地銀行董事長何英明於 115 年 2 月 5 日率領高階主管團隊前往休士頓，實地視察代表人辦事處籌設情形，展現深耕美國市場、服務台商企業之決心。

土地銀行董事長何英明（左2）率領高階主管團隊前往休士頓。（圖：土銀提供）

休士頓為美國重要的能源、醫療及製造業重鎮，產業聚落成熟，近年吸引眾多臺商前往投資設廠。為就近服務臺商及當地企業金融需求，土地銀行於休士頓市中心設立代表人辦事處，服務據點位於 801 Travis Street, Suite 2025, Houston, Texas 77002, U.S.A.，強化在地聯繫與服務能量。

‌



休士頓代表人辦事處主要營業項目為從事金融業務聯絡、諮詢及市場調查等服務，初期將以提供當地臺商客戶前揭服務為業務重點，扮演當地臺商與美國東岸紐約分行及西岸洛杉磯分行之溝通橋樑，協助企業掌握投資環境，提供整合性的金融支援與服務。