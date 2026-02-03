鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-02-03 14:48

隨著數位移動服務 (MaaS) 與智慧交通政策持續推進，遠通電收旗下遠創智慧 uTagGo 今 (3) 日宣布，攜手裕隆 (2201-TW) 集團移動服務事業旗下行冠企業，推出結合「保底＋分潤」的中古車數位交易新模式。此服務讓車主透過數位化操作輕鬆完成賣車，享有完整交易保障，若拍賣成交價高於保底價，還可額外領取溢價紅利，全程透明、誠信、零風險。

uTagGo攜手裕隆移動服務，創新「保底＋分潤」數位中古車交易。(圖：行冠企業提供)

遠通電收表示，此次攜手遠創智慧 uTagGo 長期以數位服務整合行車場景，涵蓋國道 ETC、eTag 停車及用車相關應用，打造智慧行車生態系；裕隆集團則深耕汽車價值鏈，包括製造、銷售、金融、售後服務、租賃及中古車市場，並以數位化、智慧化移動服務為核心，推動多元移動服務生態圈。

此次合作，正是雙方在既有基礎上，透過 uTagGo 平台及行冠企業嚴格的查定、認證體系及全台最大二手車拍賣平台，將數位入口與實體汽車服務體系進一步串聯的具體成果，提供消費者更智慧、便利且具保障的中古車交易體驗。

為讓一般車主更輕鬆、安心完成賣車流程，雙方攜手推出以「保障先行」為核心的賣車服務。車主只要透過 uTagGo APP 預約，即可取得專人報價，享受免費到府查定並確認保底價格，車輛隨後進入全台最大二手車拍賣平台競標，若成交價高於保底價，車主還可額外獲得溢價紅利。

遠通表示，整個交易流程全程透明、誠信、零風險，挑戰市場最高回收價，展現數位平台與實體通路整合下的創新服務模式，同時兼顧車主「先有保障」與「保留加值空間」的雙重安心。

通電收延伸事業處協理許耀勳指出，為便利行車生活，遠通攜手 uTagGo 積極打造「行車生態圈」，除提供全台路邊與三千場停車自動扣繳外，持續深化智慧用車生態圈，uTagGo 將持續以數位平台串聯用車服務，結合裕隆集團移動服務等策略夥伴專業資源，完善智慧用車生態圈，未來將拓展更多數位移動服務趨勢的應用，提供用戶更智慧、便利的移動體驗。