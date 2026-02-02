鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-02 17:05

勞動部勞動基金運用局今（2）日公布 2025 年投資績效，整體收益創下歷史新高。勞動基金運用局局長蘇郁卿指出，台股部位雖僅佔基金總額約 21%，但受惠於半導體與電子產業強勁成長，國內股市對整體收益的貢獻度超過 50%。展望 2026 年，勞金局強調，對 1 月表現持樂觀態度，預期單月收益有機會突破 3000 億元大關。



新制勞退基金績效穩健，近 10 年平均報酬率達 8.58%。根據公告資料，2025 年下半年持股名單顯示，台積電（2330-TW）仍為核心持股，自營部位持股比例更突破 53%。隨 AI 浪潮興起，奇鋐（3017-TW）與健策（3653-TW）等散熱與電子零組件個股排名顯著提升。

勞動基金去年近6成獲利靠台股！1月可再賺3000億 新制勞退持股逾3成重押台積電。（鉅亨網資料照）

蘇郁卿表示，2025 年是基金操作極具韌性的一年，儘管上半年面臨美國關稅政策變數與金融市場大幅震盪，但在全球供應鏈具關鍵地位的台灣半導體與電子產業助攻下，台股全年漲幅高達 25.7%。新制勞退基金收益數達 7469 億元，勞保基金則有 1598 億元，長期績效方面，近 5 年平均報酬率高達 10.33%，顯示整體操作策略在追求收益的同時，有效兼顧安全性與流動性。

根據最新公告的 2025 年底十大持股名單，新制勞退基金整體配置高度集中。台積電（2330-TW）持股比重為 31.96%，維持第一大持股地位；台達電（2308-TW）因股價大幅成長，持股比由 3.66% 提升至 6.34%，躍升為第二大持股。其他核心持股包含鴻海（2317-TW）4.33%、聯發科（2454-TW）3.91% 奇鋐（3017-TW）2.74% 等。

值得關注的是，電子零組件業者健策與金像電首度擠進前十大，取代了廣達（2382-TW）與中華電（2412-TW），反映出基金對 AI 供應鏈的高度重視。

蘇郁卿說明，雖然勞動基金規模龐大，必須進行全球化與多資產配置，不能僅押注特定國內股票，但台股的優異表現確實是 2025 年獲利的主引擎。目前台股佔基金整體比重約 21%，但其貢獻的收益佔比約 57%。