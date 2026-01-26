據《大公文匯》報導，殷勇在政府工作報告中提出，2026 年北京經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值增長 5% 左右；將優化京港、京澳全方位合作機制，完善海外綜合服務體系，為國家開放發展大局探路先行。

他強調，要用好中國國際服務貿易交易會、中關村論壇、金融街論壇、北京文化論壇等開放平台，吸引更多優質外資項目落地。優化京港、京澳全方位合作機制，促進京台交流合作。

在回顧 2025 年工作時，殷勇指出，北京人工智慧關鍵生態建設取得重大進展，備案上線大模型數量穩居全國首位。「十四五」時期，北京經濟高質量發展取得顯著成效，研發投入強度位居全球前列，獨角獸企業數量居全國各城市首位，國家級專精特新「小巨人」企業數量較 2020 年實現翻番，培育形成 3 個萬億級和 7 個千億級產業集群，經濟發展內生動力更加強勁。