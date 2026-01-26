鉅亨網新聞中心
北京市第 16 屆人民代表大會第四次會議周日（25 日）登場，北京市市長殷勇表示，目標是 2026 年北京地區生產總值成長 5% 左右，消費者物價指數（CPI）漲幅 2% 左右。
據《大公文匯》報導，殷勇在政府工作報告中提出，2026 年北京經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值增長 5% 左右；將優化京港、京澳全方位合作機制，完善海外綜合服務體系，為國家開放發展大局探路先行。
北京將建構對外開放新高地，持續深化「兩區」建設，主動對接國際高標準經貿規則。此外，還將大力發展高精尖產業，鞏固壯大實體經濟根基，推動積體電路重點項目擴產量產。
政府工作報告指出，2025 年北京市地區生產總值 5.2 兆元（人民幣，下同）、增長 5.4%、高於全國 0.4 個百分點，北京成為第二個經濟總量超過 5 兆的城市。
探索設自貿區聯動發展區
政府工作報告提出，2026 年北京市將建構對外開放新高地。持續深化「兩區」建設，主動對接國際高標準經貿規則，推動出台服務業擴大開放 3.0 方案，探索設立自貿試驗區聯動發展區。支持汽車、生物醫藥等優勢領域產品出口，創新發展數位貿易、綠色貿易，擴大服務出口。
他強調，要用好中國國際服務貿易交易會、中關村論壇、金融街論壇、北京文化論壇等開放平台，吸引更多優質外資項目落地。優化京港、京澳全方位合作機制，促進京台交流合作。
推進未來產業先導區建設
在回顧 2025 年工作時，殷勇指出，北京人工智慧關鍵生態建設取得重大進展，備案上線大模型數量穩居全國首位。「十四五」時期，北京經濟高質量發展取得顯著成效，研發投入強度位居全球前列，獨角獸企業數量居全國各城市首位，國家級專精特新「小巨人」企業數量較 2020 年實現翻番，培育形成 3 個萬億級和 7 個千億級產業集群，經濟發展內生動力更加強勁。
殷勇說，2026 年北京要大力發展高精尖產業。鞏固壯大實體經濟根基，推動積體電路重點項目擴產量產，高水準建設國際醫藥創新公園，全生態鏈推進綠色先進能源、新能源車、機器人、商業航天等重點項目。全面實施「人工智慧＋」行動，建設國家人工智慧應用中試基地。推進未來產業先導區建設，培育 6G、量子科技、生物製造等新增長點；推動傳統產業提質升級，促進製造業數智化轉型。
加強中小企上市融資服務
2025 年北京市金融服務實體經濟能效不斷提升，北京證券交易所上市公司達 288 家、總市值超 8,600 億元。殷勇表示，今年要做優做強現代服務業，發揮國家金融管理中心功能，強化金融街、麗澤金融商務區聯動發展，支持北京證券交易所加強中小企業上市融資服務，加快中關村科創金融改革試驗區建設，完善民營小微企業融資支持協調機制，支持金融更好服務實體經濟。