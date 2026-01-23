鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-23 19:41

近期台股行情猶如雲霄飛車，1/21 重挫逾 500 點後，1/22 又強彈 500 點，今 (23) 日則一度站上 3 萬 2 關卡，極大的波動幅度使個股選擇難度倍增，對此，國泰投信指出，「定期定額」始終是散戶應對震盪的最佳理財心法，以國泰台灣高股息基金不配息 A 級別為例，其 5 年定期定額報酬率高達 118.23%，若投資人自 2020 年底持續布局至 2025 年 (2020/12/31-2025/12/31)，每月在月底投入 1 萬元，累計 60 萬元本金將成長至 130 萬 9380 元，實質獲利達 70 萬 9380 元。

股市上沖下洗免驚！存股族月存1萬 定期定額5年報酬狂衝118%。（鉅亨網資料照）

歷史數據證明，主動型基金的選股優勢結合定期定額的成本平滑效果，結合紀律投資，不僅能穿越牛熊市，更能有機會真正實現資產翻倍的理財目標。

國泰台灣高股息基金自 2020 年 7 月與人氣國民 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW) 同時成立以來，分別在主動型基金及被動型 ETF 市場並駕齊驅，積累大批忠實股民，其中國泰台灣高股息基金憑藉國泰投信專業團隊的主動操盤優勢，精準捕捉優質高息與 AI 成長的雙動能，帶動其不配息 A 級別的基金淨值從成立時的 10 元 (2020/7/10)，一路攀升至 47.84 元 (截至 2026/1/22)，是追求資本利得與產業紅利投資人的熱門標的。

根據投信投顧公會統計，截至 2025 年 12 月，國泰投信總資產管理規模達新台幣 2.4 兆元，擁有逾 313 萬基金受益人，旗下基金規模位居全台第二大，其中國泰台灣高股息基金規模即超過新台幣 250 億元，基金連續 2024、2025 兩年榮獲傑出基金金鑽獎，實力備受專業機構肯定。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，不論是選擇共同基金或被動式 ETF，投資核心皆應回歸「安心布局、分散風險」以及「追求資產長線增值」。儘管 2025 年台股漲勢驚人，並在 2026 年正式昂首跨越 3 萬點大關，但觀察市場結構可以發現，漲勢高度集中於特定科技龍頭與 AI 供應鏈，在這種結構性失衡的行情中，投資難度大幅增加，僅靠大盤指數難以全面捕捉超額報酬，這也正是專業團隊發揮主動選股優勢的最佳時機，投資人無須擔心面臨「選股怕追高、不選怕落後」的兩難，透過主動型基金專業團隊的深度研究，能更精準挑選出具超額報酬潛力的標的。

此外，比起個人操作易受情緒干擾且研究資源有限，基金因分散布局較能有效對抗個股波動，透過一籃子掌握優質息收與成長動能，是高位階行情中更省心、高效的投資首選。