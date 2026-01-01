鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為8.35元
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.88元上修至0.9元，其中最高估值1.09元，最低估值0.7元，預估目標價為8.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.09(1.09)
|1.59
|1.7
|1.38
|最低值
|0.7(0.7)
|0.68
|0.8
|0.97
|平均值
|0.9(0.88)
|1.01
|1.14
|1.1
|中位數
|0.9(0.88)
|0.95
|1.07
|1.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|219.48億
|224.97億
|230.59億
|121.16億
|最低值
|114.12億
|116.45億
|118.77億
|121.16億
|平均值
|166.80億
|170.71億
|174.68億
|121.16億
|中位數
|166.80億
|170.71億
|174.68億
|121.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.92
|-1.33
|-0.13
|0.40
|營業收入
|263.32億
|195.58億
|247.39億
|324.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
