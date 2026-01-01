search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為8.35元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.88元上修至0.9元，其中最高估值1.09元，最低估值0.7元，預估目標價為8.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.09(1.09)1.591.71.38
最低值0.7(0.7)0.680.80.97
平均值0.9(0.88)1.011.141.1
中位數0.9(0.88)0.951.071.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值219.48億224.97億230.59億121.16億
最低值114.12億116.45億118.77億121.16億
平均值166.80億170.71億174.68億121.16億
中位數166.80億170.71億174.68億121.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.92-1.33-0.130.40
營業收入263.32億195.58億247.39億324.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAEG

相關行情

台股首頁我要存股
Aegon Ltd. - New York Shares7.65-0.65%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty