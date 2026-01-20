鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-20 09:28

中國 1 月 LPR 報價周二（20 日）出爐，連續第八個月按兵不動。中國人民銀行（央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，貸款市場報價利率（LPR）為 1 年期 3.0%，5 年期以上 3.5%。

據《華爾街見聞》報導，對於 2026 年貨幣政策，央行副總裁鄒瀾在 1 月 15 日國新辦記者會上表示，今年降準降息還有一定空間。

‌



央行在 1 月 15 日連發四個公告：

一是下調再貸款、再貼現利率 0.25 個百分點。

二是增加科技創新和技術改造再貸款額度人民幣 4,000 億元。

三是增加支農支小再貸款額度人民幣 5,000 億元，並將支農支小再貸款額度與再貼現額度打通使用。

四是將節能改造、綠色升級、能源綠色低碳轉型等具有直接碳減排效應的項目納入碳減排支持工具支持領域。

此外，中共在近日舉行的中央經濟工作會議上強調，要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。中共高層指出，把促進經濟穩定增長、物價合理回升列為貨幣政策的考量，靈活高效運用降準降息等政策工具，保持流動性充裕，暢通貨幣政策傳導機制，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。