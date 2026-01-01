鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-19 04:00

「以前總想著跳槽漲薪，如今更願意在現有崗位待著。」在上海一家外資企業工作了五年的 Cindy 最近婉拒了獵頭拋出的橄欖枝。

據《第一財經》報導，這一選擇並非個例。前程無憂 13 日發布的《2026 離職與調薪調研報告》顯示，2025 年中國員工整體離職率降至 14.8%，較 2024 年下降 0.5 個百分點，連續三年走低。

‌



這一數據背後，是宏觀經濟環境、產業結構調整與就業觀念轉變共同作用的結果。2025 年許多企業持續推行降本增效策略，招聘規模收縮導致外部崗位供給減少，員工跳槽的風險與機會成本顯著增加，避險心理促使職場人更傾向於 「穩守」現有崗位。

同時，政府推出的技能培訓、就業補貼等 「穩就業」政策，也為勞動力市場的穩定帶來有力支撐。

不同行業的離職率表現呈現明顯分化。前述報告顯示，餐飲 / 酒店 / 旅遊行業以 16.5% 的離職率位居榜首，雖然較 2024 年下降 0.2 個百分點，但人員流轉頻繁的問題仍未根本改變。

製造業以 15.7% 的離職率位居第二，這與產業升級密切相關。2025 年中國製造業面臨「雙碳」目標和數位化轉型壓力，許多工廠優化生產線，導致一線工人崗位調整。

隨著智慧製造轉型，企業對熟練技工的留任意願增強，但基礎流水線崗位的流失率仍是該行業主要痛點。

房地產行業雖較 2024 年的 15.9% 有所回落，以 15.4% 的離職率位居第三，行業深度調整帶來的人員優化仍在持續。

與這些承壓行業形成鮮明對比的是交通 / 運輸 / 物流行業。該行業 2025 年離職率較 2024 年的 15.4% 下降 1.4 個百分點，成為降幅最顯著的行業。前述報告認為，這反映出隨著物流體系成熟和靈活用工模式滲透，這些行業正逐步建立起更穩定的用工生態。

從城市維度看，人才流動的區域格局正在發生深刻變化。2025 年一線城市與新一線城市的離職率差距進一步縮小，人才單向流入特大城市的趨勢逐漸扭轉。

這一變化的背後，是國家產業轉移和區域經濟均衡戰略持續推進，新一線城市正憑藉產業升級和生活成本優勢，成為人才流動的新目的地。比如成都的電子資訊產業集群近年來就吸引大量人才。