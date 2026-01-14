search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估下修至2.35元，預估目標價為22.47元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.35元，其中最高估值2.74元，最低估值2.15元，預估目標價為22.47元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.74(2.74)2.673.043.42
最低值2.15(2.15)1.771.933.42
平均值2.39(2.4)2.062.233.42
中位數2.35(2.4)22.183.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值196.28億199.05億208.42億206.40億
最低值191.38億186.38億189.32億206.40億
平均值194.06億191.60億195.86億206.40億
中位數194.53億190.88億195.45億206.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS2.512.021.550.70
營業收入217.42億198.51億201.85億193.82億

詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股首頁我要存股
