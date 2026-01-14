鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估下修至2.35元，預估目標價為22.47元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.35元，其中最高估值2.74元，最低估值2.15元，預估目標價為22.47元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.74(2.74)
|2.67
|3.04
|3.42
|最低值
|2.15(2.15)
|1.77
|1.93
|3.42
|平均值
|2.39(2.4)
|2.06
|2.23
|3.42
|中位數
|2.35(2.4)
|2
|2.18
|3.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|196.28億
|199.05億
|208.42億
|206.40億
|最低值
|191.38億
|186.38億
|189.32億
|206.40億
|平均值
|194.06億
|191.60億
|195.86億
|206.40億
|中位數
|194.53億
|190.88億
|195.45億
|206.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.51
|2.02
|1.55
|0.70
|營業收入
|217.42億
|198.51億
|201.85億
|193.82億
詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為21.79元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司FCX-US的目標價調升至57元，幅度約3.64%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根大通銀行(JPM-US)EPS預估上修至21.18元，預估目標價為350.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司ATI-US的目標價調升至133.5元，幅度約11.25%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇