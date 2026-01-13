公股領航亞資中心 ！第一銀行慶管理資產破百億 董座邱月琴現身挺台片

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-13 11:27

第一金控（2892-TW）旗下第一銀行深耕高雄亞灣資產管理專區展現卓越成果，管理資產規模（AUM）已正式突破新台幣 100 億元大關。為回饋理財客戶的長期信賴，第一銀行特別舉辦《冠軍之路》電影欣賞會，邀請貴賓共同見證台灣棒球隊在 2024 年世界棒球 12 強賽中，從不被看好到逆襲奪冠的熱血歷程。第一銀行董事長邱月琴當天也親自出席，除向客戶表達感謝，更希望藉由電影傳達的堅韌精神，彰顯第一銀行在金融服務上的專業韌性與在地情懷。

公股領航亞資中心 ！第一銀行慶管理資產破百億 董座邱月琴（左）現身挺台片。（圖:一銀提供）

高雄亞灣區作為政府推動「亞洲資產管理中心」的指標基地，擁有得天獨厚的產業聚集優勢，吸引大量高端財富管理需求。第一銀行響應政府政策，積極在亞灣區布局，不僅率先公股銀行引進歐洲私募信貸基金，更於高雄亞灣專區提供全方位家族辦公室服務。這不僅包含私募股權、債權、基礎建設等另類投資商品，還結合「Lombard Lending」與保單融資等靈活工具，協助客戶活化資產並強化資金運用彈性，成功在南台灣財管市場搶佔先機。

目前第一銀行已累積服務超過 2800 位高資產客戶，整體管理資產規模超過 2800 億元，穩居市場領先地位。第一銀行成立 126 年來，持續以專業團隊協助客戶應對國際政經變局。在亞灣專區的服務模式中，一銀專家團隊整合了客戶諮詢、投資顧問與產品專家，針對高資產族群進行客製化財務健檢與資產配置規劃，協助客戶在多變的市場動態中精準佈局。