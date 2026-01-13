鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-13 13:10

在 AI 需求推高全球晶片價格的背景下，中國記憶體晶片大廠長鑫存儲正積極突破技術與地緣政治限制，準備與美光和三星與 SK 海力士等南韓領先企業展開競爭。長鑫存儲近期打算進行 40 億美元的股票發行，此舉可望重塑美國與南韓公司主導的產業格局。

突破封鎖！陸記憶體大廠長鑫存儲營收三年翻三倍 擬IPO籌資40億美元挑戰美韓巨頭（圖：Shutterstock）

長鑫存儲此次的晶片供應計畫是本世紀晶片製造商規模最大的供應行動之一，對當前 AI 熱潮中面臨晶片短缺的科技公司而言意義重大。

‌



隨著 AI 資料中心大量佔用原本用於電腦、遊戲機和智慧手機製造商的記憶體晶片產能，美國市場的晶片價格持續攀升。根據市場研究公司 TrendForce 預測，今年第一季傳統 DRAM 價格料將季增 50% 以上，一台 AI 伺服器使用的 DRAM 數量，甚至超過整個筆電的需求。

儘管長鑫計畫提高產能並拓展國際業務，但地緣政治壁壘依然嚴峻。歷屆美國政府不斷收緊對中國晶片製造商的限制，使得該公司的發展面臨挑戰。

然而，在美國限制中國取得先進晶片製造設備的背景下，長鑫仍取得了令人矚目的技術進步。諮詢公司 DGA-Albright Stonebridge Group 科技政策負責人 Paul Triolo 說：「面對美國對記憶體的最終用途管制，長鑫存儲所取得的進展令業界感到驚訝。」

長鑫存儲成立於十年前，當時一家中國國有企業收購美光科技的嘗試失敗後，合肥市政府決定創建自己的 DRAM 製造商。該公司由在美國接受過晶片工程師培訓的朱一明領導，獲得了國家科技基金以及阿里巴巴、小米等中國科技巨頭的支持。

根據長鑫存儲上月底公告，該公司已提交在上海證交所上市的計畫，目標募集約 40 億美元資金。分析師指出，近期融資已使該公司估值超過 200 億美元。

作為中國半導體產業的明星企業之一，長鑫儲存的發展契合了中國政府在與美國貿易戰中提升自給自足能力的戰略目標。

從招股說明書來看，長鑫在短短幾年內就從原型階段快速發展到量產階段，營收在兩年內成長近三倍，預計 2024 年將超過 30 億美元。分析師認為，長鑫的技術能力與行業領先者相差僅一至兩代，在全球 DRAM 的市占率已上升至約 5%。

美國智庫 CSIS 高級顧問 Gregory Allen 指出，長鑫存儲對用於 AI 運算的高帶寬記憶體的追求尤其令人關注。他指出，若長鑫能向華為供應高帶寬記憶體晶片，將進一步加劇美國的擔憂，因為這意味著中國國內 AI 晶片製造業的崛起。儘管現行法規並未禁止美國公司與長鑫存儲業務往來，但美國立法者已對長鑫存儲的發展表示不安。

長鑫存儲執行長朱一明畢業於清華大學，之後赴紐約州立大學石溪分校深造，並曾在矽谷工作。他早在十多年前就指出：「誰在記憶體技術領域領先，誰就能主宰整個整合電路產業。」這一遠見如今正推動長鑫在全球晶片市場的戰略佈局。