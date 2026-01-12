營收速報 - 宏易(4530)12月營收7,479萬元年增率高達471.99％
今年1-12月累計營收為3.88億元，累計年增率120.57%。
最新價為27.5元，近5日股價上漲8.78%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲1.04%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：+3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|7,479萬
|472%
|118%
|25/11
|3,424萬
|155%
|25%
|25/10
|2,743萬
|98%
|-20%
|25/9
|3,446萬
|118%
|26%
|25/8
|2,726萬
|71%
|-11%
|25/7
|3,051萬
|58%
|-16%
宏易(4530-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲相關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
