鉅亨速報

營收速報 - 宏易(4530)12月營收7,479萬元年增率高達471.99％

鉅亨網新聞中心

宏易(4530-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣7,479萬元，年增率471.99%，月增率118.45%。

今年1-12月累計營收為3.88億元，累計年增率120.57%。

最新價為27.5元，近5日股價上漲8.78%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲1.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：+3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 7,479萬 472% 118%
25/11 3,424萬 155% 25%
25/10 2,743萬 98% -20%
25/9 3,446萬 118% 26%
25/8 2,726萬 71% -11%
25/7 3,051萬 58% -16%

宏易(4530-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲相關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收宏易

台股首頁我要存股
宏易27.5-3.51%
美元/台幣31.630+0.11%

