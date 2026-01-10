鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至5.74元，預估目標價為155元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.69元上修至5.74元，其中最高估值10.46元，最低估值5.51元，預估目標價為155元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.46(10.46)
|12.24
|13.87
|最低值
|5.51(5.51)
|8.36
|9.84
|平均值
|6.64(6.63)
|10
|11.31
|中位數
|5.74(5.69)
|9.87
|10.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7,911,000
|9,054,180
|10,189,000
|最低值
|7,762,740
|8,697,000
|9,818,000
|平均值
|7,824,550
|8,945,440
|10,031,870
|中位數
|7,798,000
|9,011,000
|10,060,240
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|8.29
|4.47
|12.2
|10.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,691,073
|7,121,824
|9,235,183
|8,814,067
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)目標價調降至180元，幅度約4.26%
- 盤中速報 - 智伸科(4551)股價殺至跌停，跌停價123.5元，成交399張
- 盤中速報 - 智伸科(4551)大跌8.03%，報126元
- 盤中速報 - 智伸科(4551)大漲7.24%，報155.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇