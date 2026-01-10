search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至5.74元，預估目標價為155元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.69元上修至5.74元，其中最高估值10.46元，最低估值5.51元，預估目標價為155元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.46(10.46)12.2413.87
最低值5.51(5.51)8.369.84
平均值6.64(6.63)1011.31
中位數5.74(5.69)9.8710.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值7,911,0009,054,18010,189,000
最低值7,762,7408,697,0009,818,000
平均值7,824,5508,945,44010,031,870
中位數7,798,0009,011,00010,060,240

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS8.294.4712.210.47
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,691,0737,121,8249,235,1838,814,067

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

