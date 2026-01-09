盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報7510.72點
截至台北時間09日10:35，費城半導體上漲74.62點（或1%），暫報7510.72點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.93%
- 近 1 月：+0.83%
- 近 3 月：+8.39%
- 近 6 月：+31.82%
- 今年以來：+0.93%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲4.09%；應用材料(AMAT-US)上漲2.8%；艾司摩爾(ASML-US)上漲2.62%；連貫(COHR-US)上漲2.48%；科林研發(LRCX-US)上漲2.21%。
部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌2.7%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.06%；輝達(NVDA-US)下跌0.41%；泰瑞達(TER-US)下跌0.17%；德州儀器(TXN-US)下跌0.11%。
