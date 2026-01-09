search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水(SBSW-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為13.91元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對西班伊靜水(SBSW-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.11元，其中最高估值1.3元，最低估值0.7元，預估目標價為13.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.3(1.3)2.062.381.68
最低值0.7(0.7)1.120.591.68
平均值1.05(1.04)1.531.411.68
中位數1.11(1.08)1.451.481.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值77.38億109.14億101.67億
最低值62.50億71.45億68.87億
平均值72.27億90.89億85.11億
中位數73.26億92.08億87.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS3.081.59-2.89-0.56
營業收入116.42億84.45億61.57億61.17億

詳細資訊請看美股內頁：
西班伊靜水(SBSW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


