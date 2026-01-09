鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水(SBSW-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為13.91元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對西班伊靜水(SBSW-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.08元上修至1.11元，其中最高估值1.3元，最低估值0.7元，預估目標價為13.91元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.3(1.3)
|2.06
|2.38
|1.68
|最低值
|0.7(0.7)
|1.12
|0.59
|1.68
|平均值
|1.05(1.04)
|1.53
|1.41
|1.68
|中位數
|1.11(1.08)
|1.45
|1.48
|1.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|77.38億
|109.14億
|101.67億
|最低值
|62.50億
|71.45億
|68.87億
|平均值
|72.27億
|90.89億
|85.11億
|中位數
|73.26億
|92.08億
|87.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.08
|1.59
|-2.89
|-0.56
|營業收入
|116.42億
|84.45億
|61.57億
|61.17億
詳細資訊請看美股內頁：
西班伊靜水(SBSW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水SBSW-US的目標價調升至13.4元，幅度約14.74%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水(SBSW-US)EPS預估上修至1.08元，預估目標價為13.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水(SBSW-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為11.54元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班伊靜水SBSW-US的目標價調升至11.54元，幅度約4.9%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇