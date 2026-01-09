search icon



營收速報 - 廣運(6125)12月營收3.05億元年增率高達31.07％

鉅亨網新聞中心

廣運(6125-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣3.05億元，年增率31.07%，月增率-11.21%。

今年1-12月累計營收為33.36億元，累計年增率23.63%。

最新價為70.7元，近5日股價下跌-0.84%，相關光電類指數下跌-8.38%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2180 張
  • 外資買賣超：-2370 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+190 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 3.05億 31% -11%
25/11 3.44億 72% 8%
25/10 3.18億 49% -9%
25/9 3.50億 52% 2%
25/8 3.44億 54% -2%
25/7 3.51億 58% 19%

廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收廣運

