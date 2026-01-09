營收速報 - 廣運(6125)12月營收3.05億元年增率高達31.07％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為33.36億元，累計年增率23.63%。
最新價為70.7元，近5日股價下跌-0.84%，相關光電類指數下跌-8.38%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2180 張
- 外資買賣超：-2370 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+190 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|3.05億
|31%
|-11%
|25/11
|3.44億
|72%
|8%
|25/10
|3.18億
|49%
|-9%
|25/9
|3.50億
|52%
|2%
|25/8
|3.44億
|54%
|-2%
|25/7
|3.51億
|58%
|19%
廣運(6125-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為整廠自動化物流系統整合之工程服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
