鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-09 18:20

伸興 (1558-TW) 公告 2025 年 12 月合併營收 5.17 億元，較上月略減，主要反映歐美市場在節慶前完成主要備貨後，年底拉貨節奏轉為趨緩所致；累計 2025 年合併營收 81.04 億元，較去年同期略減。面對 2025 年大環境多重負面因子干擾，整體營運仍展穩健的韌性，展望 2026 年，集團維持審慎看法，將發揮越南基地一條龍垂直整合的策略價值，把高度自製率優勢轉化為對抗成本波動的防禦力，以更具韌性的靈活供應鏈應對全球需求變化。

回顧 2025 年營運，伸興表示，進入第二季後，本業縫紉機產品在歐美市場需求明顯回溫，特別是歐洲大型零售通路，於第三季時因應感恩節及聖誕節消費旺季，加大整體拉貨力道，推升 2025 年整年出貨台數明顯較 2024 年增加 6.2%，不僅為集團營運奠定穩健的根基，也中和子公司宇隆 2025 年因醫療及自行車等市場之庫存及需求因素影響整體營收的成長力道，創造伸興集團 2025 年全年營收仍站穩 81 億元水準的表現。

伸興長期深耕縫紉機本業，如今已建立涵蓋商用機、高階電腦刺繡機、電子式縫紉機、拷克機至入門機械式縫紉機的完整產品組合，能靈活對應歐美市場在不同銷售檔期與應用場景下的需求結構變化。

同時，為了在高度競爭的全球市場脫穎而出，伸興於新機型開發上也朝向永續發展目標邁進，從降低產品碳足跡，到將環保與節能技術融入設計，積極推動綠色產品與永續發展，凸顯伸興與主要客戶緊密合作關係的高度競爭力，也創造公司在競爭激烈的市場中鞏固一定地位。

此外，作為伸興集團策略性佈局關鍵角色之一，子公司宇隆近年來也持續深化減速機產品布局，相關應用已逐步擴展至協作型與人形機器人、機器狗、自動化倉儲，以及低空經濟相關的 eVTOL 平台。目前旗下 TUF ONE 減速機已不再侷限於單一零組件供應，而是以更貼近系統端需求的模組化形式切入客戶專案，有助於縮短導入流程，提升不同機器人與自動化平台專案的採用效率。

相較於傳統車用與自行車零組件，減速機產品具備較高的附加價值與系統整合黏著度，導入後有助於建立長期合作關係，隨著相關產品逐步進入量產階段，將逐步成為集團中長期營運成長基礎。