鉅亨速報

營收速報 - 華擎(3515)12月營收38.57億元年增率高達45.45％

鉅亨網新聞中心

華擎(3515-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣38.57億元，年增率45.45%，月增率-36.81%。

今年1-12月累計營收為478.39億元，累計年增率86.48%。

最新價為246元，近5日股價下跌-2.81%，相關電腦週邊下跌-1.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1370 張
  • 外資買賣超：-925 張
  • 投信買賣超：-437 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 38.57億 45% -37%
25/11 61.04億 76% 63%
25/10 37.45億 21% -27%
25/9 51.21億 151% 39%
25/8 36.97億 66% 29%
25/7 28.57億 43% 14%

華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


