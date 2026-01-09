營收速報 - 華擎(3515)12月營收38.57億元年增率高達45.45％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為478.39億元，累計年增率86.48%。
最新價為246元，近5日股價下跌-2.81%，相關電腦週邊下跌-1.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1370 張
- 外資買賣超：-925 張
- 投信買賣超：-437 張
- 自營商買賣超：-8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|38.57億
|45%
|-37%
|25/11
|61.04億
|76%
|63%
|25/10
|37.45億
|21%
|-27%
|25/9
|51.21億
|151%
|39%
|25/8
|36.97億
|66%
|29%
|25/7
|28.57億
|43%
|14%
華擎(3515-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦主機板。個人電腦主機板之零配件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 多項高檔訊號浮現？杜金龍解析 2026 台股關鍵警示與下一步策略
- 光隆去年12月建案入帳推升營收創同期新高 年增約45%
- 【台股操盤人筆記】漲勢集中，留意落後補漲機會
- 營收速報 - 信義(9940)12月營收28.28億元年增率高達219.85％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇