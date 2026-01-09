search icon



營收速報 - 兆勁(2444)12月營收1.34億元年增率高達31.22％

鉅亨網新聞中心

兆勁(2444-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.34億元，年增率31.22%，月增率151.24%。

今年1-12月累計營收為11.36億元，累計年增率-18.44%。

最新價為11.1元，近5日股價下跌-1.32%，相關通信網路上漲2.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+109 張
  • 外資買賣超：+110 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.34億 31% 151%
25/11 5,349萬 -60% -28%
25/10 7,477萬 -53% -27%
25/9 1.02億 -10% 21%
25/8 8,465萬 -44% -2%
25/7 8,614萬 -12% -23%

兆勁(2444-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為製造及銷售網路卡、Wifi module、。(續業務1)電力線通信、無線藍芽通信服務等產品。記憶體模組、Wafer Die。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收兆勁

