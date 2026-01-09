營收速報 - 兆勁(2444)12月營收1.34億元年增率高達31.22％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為11.36億元，累計年增率-18.44%。
最新價為11.1元，近5日股價下跌-1.32%，相關通信網路上漲2.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+109 張
- 外資買賣超：+110 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.34億
|31%
|151%
|25/11
|5,349萬
|-60%
|-28%
|25/10
|7,477萬
|-53%
|-27%
|25/9
|1.02億
|-10%
|21%
|25/8
|8,465萬
|-44%
|-2%
|25/7
|8,614萬
|-12%
|-23%
兆勁(2444-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為製造及銷售網路卡、Wifi module、。(續業務1)電力線通信、無線藍芽通信服務等產品。記憶體模組、Wafer Die。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
