營收速報 - 華碩(2357)12月營收697.12億元年增率高達43.63％

鉅亨網新聞中心

華碩(2357-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣697.12億元，年增率43.63%，月增率4.23%。

今年1-12月累計營收為7,389.08億元，累計年增率25.86%。

最新價為529元，近5日股價下跌-4.5%，相關電腦週邊下跌-1.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9006 張
  • 外資買賣超：-7508 張
  • 投信買賣超：-1424 張
  • 自營商買賣超：-74 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 697.12億 44% 4%
25/11 668.85億 21% 1%
25/10 663.30億 33% -20%
25/9 825.95億 33% 31%
25/8 628.15億 10% 14%
25/7 548.71億 16% -20%

華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


