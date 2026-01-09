營收速報 - 華碩(2357)12月營收697.12億元年增率高達43.63％
今年1-12月累計營收為7,389.08億元，累計年增率25.86%。
最新價為529元，近5日股價下跌-4.5%，相關電腦週邊下跌-1.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9006 張
- 外資買賣超：-7508 張
- 投信買賣超：-1424 張
- 自營商買賣超：-74 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|697.12億
|44%
|4%
|25/11
|668.85億
|21%
|1%
|25/10
|663.30億
|33%
|-20%
|25/9
|825.95億
|33%
|31%
|25/8
|628.15億
|10%
|14%
|25/7
|548.71億
|16%
|-20%
華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
