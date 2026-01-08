鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-08 18:10

隨著全球低軌衛星建置已進入密集部署階段，包括華通 (2313-TW) 、昇達科 (3491-TW) 營收受惠於主要國際衛星計畫的持續推進，低軌衛星應用相關產品出貨表現強勁，華通 2025 年 12 月 營收以 72.28 億元改寫歷史同期新高，第四季營收也以 210.16 億元改寫歷史新高。

包括低軌道衛星應用及高階 HDI 的 AI 伺服器、交換器板的出貨向上推進，都有利華通在第四季營運的挺升，華通 2025 年 12 月 營收以 72.28 億元改寫歷史同期新高，月增 7.13%，年增 13.09%，第四季營收以 210.16 億元改寫歷史新高，優於法人預期，季增 4.82%，年增 5.97%。

華通 2025 年全年營收爲 759.96 億元，年增 4.87%，改寫 3 年來新高。同時，低軌衛星板的訂單也向 2026 年快速延伸之中。同時，華通在 AI 應用的伺服器、交換器等 PCB，在 2025 年第三季營收達 9 億元，第四季也進一步成長。且預期 2026 年伺服器 / 及資料中心營收將較去年倍增。

華通 2025 年的 1-9 月稅後純益 43 億元，年增 9.09%，爲近 20 年來同期次高，每股純益 3.61 元。其中第三季獲利表現超越預期，法人並預估華通 2025 年將達每股純益 5.-5.5 元，2026 年將逾 7 元。

同時，在低軌衛星營運商要求以「非中非台」生產 PCB 供應鏈供貨之下，華通在泰國廠的產能已擴至每月 40 萬呎，在供應鏈取得有利位置。

而昇達科低軌衛星應用相關產品出貨表現強勁，推升 2025 年 12 月營收以 3.21 億元續創新高，月增 12.38%，年增 38.46%，全年營收 24.52 億元，創新高，年增幅 5.02%。