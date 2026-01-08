鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-08 14:10

瞄準台北市敦南商圈與小巨蛋周邊的黃金發展潛力，土地銀行近期公開評選「台北市松山區延吉段三小段 687 地號等 2 筆土地都市更新」實施者 。該案基地不僅坐擁敦化南路首號之燙金門牌，更因產權單純、地理位置優異，公告期間自 114 年 12 月 2 日至 115 年 4 月 2 日，已吸引國內知名建商、開發商及顧問公司等 40 多家企業參與招商說明會，展現高度開發興趣 。

本案基地面積 1242 平方公尺，換算約 375.7 坪，基地形狀方整，位於敦化南北路特定專用區（A 區），法定容積率為 355.73% 。土地銀行指出，該案具備交通條件優異、生活機能完備與明星學區等優勢，距捷運綠線台北小巨蛋站僅 500 公尺，鄰近台北體育園區、松山運動中心及中崙市場，極具商業與住宅開發潛力 。此外，本案開發效益備受矚目，未來可搭配容積獎勵及容積移轉等機制，進一步提升建案價值 。

市場分析指出，此都更案最大的亮點在於產權結構極其精簡。基地地主僅有財團法人土地改革紀念館、財團法人中國地政研究所及土地銀行等三方，其中土地銀行持有面積佔比高達 94.36% 。對於開發商而言，都更實施者僅須協助整合其餘兩位地主，整體整合難度與行政程序相對較低，有望成為台北市都更新地標 。