盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.01%，報195.18美元
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間08日02:16股價上漲9.32美元，報195.18美元，漲幅5.01%，成交量3,568,251（股），盤中最高價195.18美元、最低價187.77美元。
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.53%
- 近 1 月：-8.41%
- 近 3 月：-14.33%
- 近 6 月：-9.58%
- 今年以來：+1.53%
