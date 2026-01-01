search icon



盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.01%，報195.18美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間08日02:16股價上漲9.32美元，報195.18美元，漲幅5.01%，成交量3,568,251（股），盤中最高價195.18美元、最低價187.77美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.53%
  • 近 1 月：-8.41%
  • 近 3 月：-14.33%
  • 近 6 月：-9.58%
  • 今年以來：+1.53%

美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

台股首頁我要存股
S&P 5006942.98-0.03%
道瓊指數49135.57-0.66%
NASDAQ23658.56+0.47%
費城半導體7566.34-1.11%
Palo Alto Networks Inc195.3346+5.10%

