鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融SYF-US的目標價調升至91元，幅度約3.41%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對同步金融(SYF-US)提出目標價估值：中位數由88元上修至91元，調升幅度3.41%。其中最高估值101元，最低估值72元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予同步金融評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀1位。

同步金融今(7日)收盤價為88.47元。近5日股價上漲3.41%，標普指數上漲0.7%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



