盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5%，報187.09美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間07日00:16股價上漲8.91美元，報187.09美元，漲幅5%，成交量288,719（股），盤中最高價187.16美元、最低價179.98美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.27%
  • 近 1 月：+5.38%
  • 近 3 月：+14.16%
  • 近 6 月：+68.05%
  • 今年以來：0%

