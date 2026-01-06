盤中速報 - 費城半導體大漲1.29%，報7542.61點
截至台北時間06日10:30，費城半導體上漲96.16點（或1.29%），暫報7542.61點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.74%
- 近 1 月：+2.08%
- 近 3 月：+9.93%
- 近 6 月：+34.38%
- 今年以來：+1.07%
焦點個股
費城半導體成分股以超捷國際(MCHP-US)領漲。超捷國際(MCHP-US)上漲6.49%；泰瑞達(TER-US)上漲5.75%；科林研發(LRCX-US)上漲5.24%；安森美半導體(ON-US)上漲3.82%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.88%。
部分成分股表現相對疲軟，和康電訊(MTSI-US)下跌2.4%；連貫(COHR-US)下跌1.41%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.45%；德州儀器(TXN-US)下跌0.2%；博通(AVGO-US)下跌0%。
