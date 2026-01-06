search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.29%，報7542.61點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間06日10:30，費城半導體上漲96.16點（或1.29%），暫報7542.61點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.74%
  • 近 1 月：+2.08%
  • 近 3 月：+9.93%
  • 近 6 月：+34.38%
  • 今年以來：+1.07%

焦點個股


費城半導體成分股以超捷國際(MCHP-US)領漲。超捷國際(MCHP-US)上漲6.49%；泰瑞達(TER-US)上漲5.75%；科林研發(LRCX-US)上漲5.24%；安森美半導體(ON-US)上漲3.82%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.88%。

部分成分股表現相對疲軟，和康電訊(MTSI-US)下跌2.4%；連貫(COHR-US)下跌1.41%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.45%；德州儀器(TXN-US)下跌0.2%；博通(AVGO-US)下跌0%。


相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7584.761.86%
超捷國際73.61+9.77%
泰瑞達226.975+3.41%
科林研發205.3666+5.45%
安森美半導體62.47+6.44%
邁威爾科技90.23+0.00%
和康電訊169.62-0.67%
連貫183.95-1.29%
艾司摩爾1233.95+0.47%
德州儀器192.58+8.70%
博通342.47-0.28%

