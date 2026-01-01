鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-06 04:11

比特幣在周一 (5 日) 美國早盤交易時段上漲至三周新高，攀漲逾 2% 至 9.3 萬美元以上，但由 Michael Saylor 掌舵的比特幣持倉巨頭 Strategy(MSTR-US) 因旗下價值約 620 億美元的加密貨幣資產市值縮水，在去年第四季錄得 174.4 億美元的未實現虧損。

據了解，去年 Strategy 採用了新會計準則，要求將所持有比特幣的公允價值計入收益。這項調整導致 Strategy 前三季業績在巨額獲利與虧損之間劇烈波動。上年同期，該公司淨虧損 6.708 億美元，每股虧損 3.03 美元。儘管如此，Strategy 從去年 12 月底至本月初仍收購了 1286 枚比特幣，使其總持有量達到 67 萬 3783 枚。

這家總部位於維吉尼亞州的公司周一在遞交給美國證交會 (SEC) 的文件中表示，最近一季還確認了 50 億美元的遞延所得稅收益。

對於這家從網路時代的軟體廠商轉型為高槓桿比特幣投資標的的公司而言，此次巨額虧損恰逢生死攸關的關鍵節點。

五年多前，Strategy 共同創辦人兼董事長 Saylor 首創「企業資金配置比特幣」的模式，但如今投資人已開始對此策略失去信心。自轉型以來，Strategy 普通股表現一度優於基準股指，但在 2025 年卻暴跌 48%。

股價持續下挫引發市場擔憂，因加密貨幣不產生任何收益，而公司軟體業務產生的正向現金流有限，Strategy 恐被迫拋售比特幣來應對日益增加的股息和利息支付等未來開支。

為緩解這些擔憂，Strategy 上月 1 日透過出售普通股建立了現金儲備，截至 2026 年 1 月 4 日現金儲備總額達 22.5 億美元。

Saylor 自 2020 年起開始購入比特幣，並將其作為對沖通膨工具。在去年第四季加密貨幣價格暴跌的背景下，面臨巨額虧損的並非 Saylor 一人。

去年，許多上市公司紛紛效法 Strategy 的持股策略，透過囤積數位資產吸引希望藉助股市獲得高槓桿加密貨幣部位的投資者，例如由 Thomas Lee 支持的 BitMine Immersion Technologies，股價也曾在數位資產牛市中飆升，隨後隨行業下行陷入暴跌。這些公司同樣適用公允價值會計準則，因此均面臨相似的績效波動壓力。

根據 Strategy 整理的數據，該公司當前企業價值 (含負債及永久優先股的名目總價值) 約為 610 億美元。