南韓電商巨頭 Coupang(酷澎)(CPNG-US) 近日因用戶大規模個人資料外洩事件引發輿論震盪。南韓科技部長官裴慶勳今 (30) 日重申，Coupang 最近的資料外洩事件影響 3300 萬南韓用戶，並指責這家電商巨頭在上周單方面發佈的評估報告中「極其惡意」地淡化事件的影響，聲稱僅有約 3000 名用戶的數據被駭客保存。

裴慶勳當日在國會作證時表示，「個人資訊保護委員會和警方等政府和民間共同調查的結果顯示，超過 3300 萬名使用者的姓名和電子郵件地址被洩露」，並稱使用者的位址和訂單資訊等細節也被認為已經洩露。

裴慶勳說，「我們對 Coupang 表示嚴重關切，其發佈的公告沒有與政府協調。我認為 Coupang 有極其惡意的意圖」，並指駭客進入 Coupang 伺服器隨意查看和下載用戶資訊。

他指出，Coupang 提交的筆電並不能證明只有 3000 個帳戶被洩露，該筆電所有者是一名被懷疑是外洩事件幕後主使的前雇員。「嫌疑人可能把資訊上傳到雲端伺服器上，而不是保存在筆電或桌上型電腦上，我們需要進行這樣的分析。」

南韓國會今 (30) 日針對此事召開兩天聯席聽證會，Coupang 董事會主席金範錫卻以「海外居住、另有行程」為由缺席，進一步加劇公眾對其處理問題誠信度的質疑。

Coupang 周一 (29 日) 宣布向受影響的 3370 萬名用戶發放總計 1.685 兆韓元的代金券補償，每名用戶可獲 5 萬韓元(約 1205 台幣)，但此舉卻遭南韓消費者與社會團體強烈質疑，直指其「形式大於意義」，實為變相行銷。

根據 Coupang 公告，補償由四類代金券組成，分別是 5000 韓元全平台購物券、5000 韓元外賣平台 Coupang Eats 券、2 萬韓元旅遊預約平台 Coupang Travel 券及 2 萬韓元奢侈品平台 R.LUX 券，均為一次性使用，將於下月 15 日起陸續發放。

消費者對於上述補償的普遍反應則是，日常使用頻率最高的購物與外賣券僅 1 萬韓元，剩餘 4 萬韓元需用於旅遊或奢侈品等高單價、低使用頻率平台，若要兌換需額外消費，被戲稱為「蘭五券」（意指花費遠超補償）。

更引發爭議的是，已註銷帳戶的用戶若想使用代金券，須重新註冊登入，被質疑是阻止用戶流失的強制回流手段。

消費者團體與法律界紛紛表態。南韓消費者參與連帶直指此舉是「欺騙國民、逃避責任」，消費者團體協議會認為補償實為變相引誘消費，非真正賠償。