鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-29 14:49

生華科 (6492-TW) 今 (29) 日公告，旗下自主研發新藥 Pidnarulex(CX-5461)，將與抗體藥物複合體 (ADC)Trastuzumab Deruxteca(商品名 Enhertu) 聯合使用進行臨床 1b 試驗，該試驗針對 HER2 陽性實體腫瘤與乳癌患者，並涵蓋 HER2 低表達與轉移性乳癌，CX-5461 逐步走入 ADC 藍海市場。

生華科說明，Enhertu 由英國阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 與日本第一三共 (Daiichi Sankyo) 合作開發，並已成功上市，針對 HER2 低表達轉移性乳癌獲准的 ADC 標靶療法。

生華科指出，此次與 Enhertu 的組合，被寄望能提升 HER2 表現量較低的患者治療效果，為病患帶來新的治療可能，進一步搶占快速成長的 ADC 全球市場版圖，未來將持續深化研發，探索結合 ADC 技術與自有創新藥物的可能性。

法人指出，若此次試驗順利推進，可望提升生華科在癌症治療領域的國際能見度，也有助公司評價上修。