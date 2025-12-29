鉅亨網記者劉玟妤 台北
生華科 (6492-TW) 今 (29) 日公告，旗下自主研發新藥 Pidnarulex(CX-5461)，將與抗體藥物複合體 (ADC)Trastuzumab Deruxteca(商品名 Enhertu) 聯合使用進行臨床 1b 試驗，該試驗針對 HER2 陽性實體腫瘤與乳癌患者，並涵蓋 HER2 低表達與轉移性乳癌，CX-5461 逐步走入 ADC 藍海市場。
生華科說明，Enhertu 由英國阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 與日本第一三共 (Daiichi Sankyo) 合作開發，並已成功上市，針對 HER2 低表達轉移性乳癌獲准的 ADC 標靶療法。
生華科指出，此次與 Enhertu 的組合，被寄望能提升 HER2 表現量較低的患者治療效果，為病患帶來新的治療可能，進一步搶占快速成長的 ADC 全球市場版圖，未來將持續深化研發，探索結合 ADC 技術與自有創新藥物的可能性。
法人指出，若此次試驗順利推進，可望提升生華科在癌症治療領域的國際能見度，也有助公司評價上修。
至於 ADC 藥物市場規模，生華科表示，全球 ADC 市場以年複合成長率 (CAGR)28.4% 速度成長，預估至 2029 年可突破 470 億美元。
