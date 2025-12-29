鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-12-29 16:31

中國股市三大指數周一（29 日）收盤漲跌互見，中國東部戰區新聞發言人施毅表示，周一開始解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東組織「正義使命 - 2025」演習。

共軍舉行環台軍演，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 0.04% 報 3,965.28 點，深成指跌 0.49% 報 13,537.10 點，創業板指跌 0.66% 報 3,222.61 點。

‌



施毅說，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」周一說，這是針對美台勾連的有力反制。

「玉淵譚天」表示，正義將斬斷一切破壞之手，所有「台獨」分裂勢力將被其鋒芒擊碎。美方應切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，停止推升台海緊張局勢。