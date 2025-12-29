search icon



〈消費趨勢〉清潔家務外包量年增近80% 年前價漲10%起跳

鉅亨網記者王莞甯 台北

距離農曆新年僅剩一個半月，數字科技 (5287-TW) 旗下叫修媒合平台「找師傅」統計站內數據顯示，清潔案件量自 12 月初明顯攀升，年增幅達 33%，而今年以來需求量年增更近 80%，顯示越來越多家庭選擇將家務外包給專業清潔單位處理，而進入年前清潔旺季，估清潔費用平均漲幅 10-15%，業者還會根據實際預約情況，於接近過年期間再做更高幅度調整。

cover image of news article
今年以來清潔家務外包量年增更近80%。(圖：數字科技提供)

「找師傅」進一步觀察用戶預約清潔服務項目，今年需求前三名依序為「居家清潔 (含衛浴、傢俱和家電)」、「搬家 / 回收」和「防疫 / 除蟲 / 消毒」，其中「防疫 / 除蟲 / 消毒」案件量年增 30%，常見預約的服務內容多為除螨、除甲醛等，顯示此類清潔服務逐漸受到更多民眾關注，並被納入居家清潔與年前整理的規劃中。


費用方面，依據找師傅平台案件整理，年前大掃除服務多以鐘點計費，一般居家清潔平日單人約每小時 400-800 元，越接近農曆年價格可能落在每小時 500-1000 元以上；若有深度清潔項目，如浴室水垢、廚房油垢、窗槽或抽油煙機拆洗等，因耗時且人力增加，費用可能較一般清潔再提高約 20-50%。

而整體清潔時間則多依屋況與髒污程度而異，小坪數住宅平均約需 3-4 小時，兩到三房多為半天至一天不等，且消毒、防蟲、冷氣清洗、床墊除蟎等特殊項目通常不在一般大掃除服務範圍內。


家事清潔數字科技找師傅

