永鴻擴大布局經濟動物與伴侶動物領域 持續推進國際合作

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-26 16:52

動物藥廠永鴻生技 (6936-TW) 今 (26) 日召開法說會，擴大經濟動物與伴侶動物領域的布局，經濟動物聚焦畜禽與水產疾病的預防與治療，伴侶動物則鎖定寵物藥品與保健品。此外，永鴻持續推動互惠貿易與跨國合作，加速亞太布局。

永鴻生技董事長鍾威凱。(鉅亨網資料照)

永鴻指出，在經濟動物方面，聚焦畜禽與水產疾病的預防與治療，因應非洲豬瘟、高病原性禽流感等疾病風險，加上全球減抗、低碳與動物福利的產業趨勢，積極布局零停藥期藥品、非藥性飼料添加物與功能性益生菌產品。

‌



伴侶動物部分，永鴻指出，全球寵物市場規模持續擴大，台灣寵物飼養滲透率也快速提升，公司拓展寵物專用藥品與保健品布局，並聚焦心血管、腎臟、關節、皮膚與腫瘤等高成長的慢性病領域，並推出多元劑型與高適口性設計，以提升動物用藥依從性。

永鴻進一步表示，目前已建立近 200 項治療用藥的產品組合，並推出多項的學名藥與長效製劑。同時，也延伸至專科保健品與功能性營養補充，例如即將推出癌症支持型的營養新品，鎖定治療期間常見的惡病質與營養不良的問題。

此外，永鴻導入 AI 相關應用，發展 AI 智能藥敏晶片，此產品為可攜式、院內即用的解決方案，並結合 AI 雲端分析，最快可在 4 小時內完成抗微生物藥物敏感分析，協助獸醫即時做出精準用藥決策。

永鴻也持續推動互惠貿易與跨國合作，與日本、中國等合作夥伴在原料、技術與產品上建立穩固關係。另外，公司不排除進行併購，並將併購視為成長加速器，鎖定具成熟通路與穩定品牌標的，透過整合帶動通路協同、交叉銷售與品牌升級，以擴大營收規模。